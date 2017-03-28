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    Общество

    Украинец пытался вывезти из отеля в Египте туалетную бумагу и кран от биде

    (обновлено: )22150
    Инцидент произошел в отеле Hilton, но не уточнетсяь, в каком именно городе это случилось. Украинцу грозит штраф в размере 10-кратной стоимости данного имущества.
    Украинец попытался вывезти из египетского отеля туалетную бумагу и кран от биде
    Фото Александра Барабошко в Facebook

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Путешественник из Украины попытался похитить из отеля в Египте туалетную бумагу, кран от биде и другие предметы. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник украинской туристической компании Дмитрий Виноградов.

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    Судя по опубликованному им фото, отдыхающий также хотел вывезти из гостиницы ложки, ножи, вилки и другую посуду, лампочки, бутылочки с шампунями и так далее.

    Виноградов пояснил, что инцидент произошел в отеле Hilton, но не стал уточнять, в каком именно городе это случилось. Его коллега Эльмира Багирова в комментариях добавила, что сотрудники гостиницы попросили туриста открыть чемодан, так как заподозрили его в краже.

    По словам женщины, украинцу грозит штраф в размере 10-кратной стоимости этого имущества. "В моей практике не было ни одного случая, когда туриста просили открыть чемодан и ничего не находили", — отметила она.

    Напомним, американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году.

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