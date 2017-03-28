Украину во вторник накроют дожди и мокрый снег

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Во вторник в западной части Украины без осадков; в восточных и Сумской областях дождь с мокрым снегом; на остальной территории утром и днем местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

"Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (в западных областях местами)", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

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Температура ночью 0-5° тепла, на Левобережье страны и в горных районах местами 1-3° мороза; днем 7-12° тепла, в Сумской и Харьковской 4-9°, в западной и южной части местами 14-19° тепла.

Накануне сообщалось о снеге во Львовской области.

Также ранее в Киеве был зафиксирован град.