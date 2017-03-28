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    Убийство Вороненкова: во вторник в Днепре похоронят киллера - СМИ

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (108)

    (обновлено: )4001
    Денис Вороненков был убит на минувшей неделе в центре столицы. Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 28 марта, на кладбище в Днепре будет похоронен убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее сообщалось, что мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Сообщается, что опознание произошло в субботу, 25 марта.

    Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

    Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.

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