В сети появились фото убийцы Вороненкова из зоны АТО

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова на своей странице в Facebook опубликовала фотографии предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова из зоны АТО.

"Фото Паршова из АТО. В "Донбассе" утверждают, что не подавали Паршова на "УБД". Киллер наш, он ни разу не был на боевых, кто ему дал УБД давайте спросим у нацгвардии, я его на УБД не подавал — сказал командир Павла Паршова", — написала подробности Лунькова.

Алена Лунькова, facebook Предполагаемый убийца Дениса Вороненкова Павел Паршов

По сведениям Луньковой, у Паршова был позывной "Боксер".

"Донбассовцы" узнали в киллере Вороненкова своего сослуживца. Пацан вообще "спортик". Не курит, не пьет. Всегда чем-то занимался. Боксер, потому и позывной "Боксер". Коллекция ножей у него была прикольная. Ножевым боем владел. Насколько я знаю, у него висел "розыск" или что-то такое, но его взяли. Он официально был в батальоне. Они перешили вместе с "Карпатской сечью" в "Донбасс". Тоже ультра-правая организация… Но на пацана можно было положиться и в военной атмосфере, и в обычной. Мог, конечно, позволить себе лишнего, не уставного…там пострелять из окна. Скорее всего, на него кто-то повлиял и всю его энергетику, он очень импульсивные человек такой был, кто-то его перенаправил, воспользовался, знал заранее, что это будет "200-ый", — цитирует Луньквоа рассказ о Паршове одного из его сослуживцев.

Во вторник, 28 марта, на кладбище в Днепре будет похоронен убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Ранее сообщалось, что мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Сообщается, что опознание произошло в субботу, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.