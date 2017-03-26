Украина перешла на летнее время

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украина в последнее воскресенье марта, в три часа ночи, перевела стрелки на час вперед, и время, по которому живут украинцы, снова совпадает с московским.

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Часы в Украине переводят два раза в год согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года. На зимнее время страна переходит в последнее воскресенье октября.

Перевод часов традиционно влечет за собой изменение графика движения поездов. "Укрзализныця" уже предупредила, что в связи с переходом на летнее время графики откорректированы.

"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 27 марта, стоит быть внимательными", — сообщили в компании.

Те же корректировки в билетах касаются и аэропортов, автовокзалов.

Москва и Киев формально остаются в одном часовом поясе. В большинстве районов СССР с 1930 года действовало так называемое декретное время (поясное плюс 1 час). При переходе на летнее время добавлялся еще час. В 1990 году Украинская, Молдавская и Белорусская ССР отменили у себя декретное время и "вернулись" в свой часовой пояс. Тогда впервые возникла разница во времени между Москвой и этими республиками.

Украина с переходом на летнее время вернется в одно время с Москвой, неподконтрольными территориями Донбасса, а также с соседней Белоруссией, поскольку Минск живет также по московскому времени.

Во втором (восточноевропейском) часовом поясе находится 95% территории Украины, а Луганская и часть территорий Донецкой и Харьковской областей — в третьем поясе. То есть формально между Донбассом и Киевом должен быть час разницы.

Переход на летнее время сопряжен с недосыпом, поскольку украинцы "теряют" час сна в отличие от перевода часов осенью, когда можно на час дольше поспать. Специалисты советуют заранее подготовиться, ложиться спать раньше за несколько дней, облегчить свой рацион и отложить важные дела.