В Балаклее начали восстанавливать жилье и газоснабжение - Гройсман

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады начали восстанавливать поврежденное жилье, газоснабжение и отдельные участки линий электропередач в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил в субботу премьер Украины Владимир Гройсман.

Ранее Госслужба по ЧС Украины сообщала, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

Гройсман сообщил, что по состоянию на утро субботы на технической территории арсенала пожар ликвидирован, однако еще наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов в результате тления отдельных очагов. При этом радиус разлета осколков уже не выходит за пределы территории арсенала, сказал премьер.

"Уже началась очистка и разминирование территории, пиротехники пытаются сделать это как можно быстрее. Ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденного жилья граждан, газоснабжения Балаклеи и отдельных участков линий электропередач", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще 5 человек пострадали.