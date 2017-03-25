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    Общество

    В Балаклее начали восстанавливать жилье и газоснабжение - Гройсман

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (96)

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    Как написал премьер Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, уже началась очистка и разминирование территории, пиротехники пытаются сделать это как можно быстрее.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады начали восстанавливать поврежденное жилье, газоснабжение и отдельные участки линий электропередач в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил в субботу премьер Украины Владимир Гройсман.

    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
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    Ранее Госслужба по ЧС Украины сообщала, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

    Гройсман сообщил, что по состоянию на утро субботы на технической территории арсенала пожар ликвидирован, однако еще наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов в результате тления отдельных очагов. При этом радиус разлета осколков уже не выходит за пределы территории арсенала, сказал премьер.

    "Уже началась очистка и разминирование территории, пиротехники пытаются сделать это как можно быстрее. Ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденного жилья граждан, газоснабжения Балаклеи и отдельных участков линий электропередач", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще 5 человек пострадали.

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