Караваев: перечень тех, кто может ездить с "мигалками", увеличился в 10 раз

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Кабмин утвердил перечень государственных структур, имеющих право использовать "мигалки". В постановлении говорится, что спецсигналы синего цвета могут устанавливаться при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД. При этом в перечень ведомств, на транспортных средствах которых могут быть синие мигалки, теперь входит МВД, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, а также НАБУ, бригады скорой медпомощи, службы инкассации Нацбанка и другие. В постановлении также указывается, в каких случаях могут красные и зеленые "мигалки".

Насколько изменился список тех, кто имеет право использовать "мигалки", в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил автоюрист Владимир Караваев.

"Его значительно расширили. Раньше это касалось только автомобилей наших правоохранительных органов, автомобилей скорой помощи, пожарной помощи, инкассаторов. Пожалуй, все. А добавили всех тех, кого вы назвали, и можно сказать, что список увеличивается в 10 раз", — отметил юрист.

Он также рассказал, какими преференциями наделены те, кто использует синие "мигалки".

"Водитель обязан уступать дорогу такому транспортному средству, у него есть преимущества. Но в законодательстве существует путаница. Она заключается в том, что у нас сегодня и в ПДД, и в Законе о дорожном движении — разные трактовки. ПДД говорят, что они могут включать звуковой сигнал, но могут и не включать, а закон говорит, что водитель обязан уступать только тому транспортному средству, у которого одновременно включены как спецсигналы, так и специальный звуковой сигнал", — указал на существующее противоречие эксперт.

Ранее член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — это ранее служивший в Нацгвардии Павел Паршов.