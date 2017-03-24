Минобороны призовет весной на срочную службу 14 тыс человек

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Численность призывников на срочную военную службу весной на Украине составит около 14 тысяч человек, заявил в пятницу представитель министерства обороны страны Максим Праута.

"Правительство определило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу. Согласно принятому распоряжению, в апреле — мае 2017 года в вооруженные силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будут отправлены 14,135 тысячи человек", — сообщил Праута на брифинге.

Он уточнил, что 9,135 тысячи человек будут призваны на службу в вооруженные силы Украины, 4,2 тысячи — в Нацгвардию, 800 человек — в государственную спецслужбу транспорта.

Согласно утвержденному в 2016 году решению кабинета министров Украины, осенью прошлого года на срочную службу в стране должны были пойти почти 14 тысяч человек.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.