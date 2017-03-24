Жители Балаклеи начали возвращаться в город - Минобороны

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Жители Балаклеи, где горит склад боеприпасов, с утра пятницы начали возвращаться в город, сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на главу районной администрации.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. По данным полиции, ранения получила женщина. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

Согласно сообщению, "глава Балаклейского райгосадминистрации Степан Масельский проинформировал о том, что утром жители начали возвращаться в город".

"Совместно с представителями пиротехнических служб и правоохранительных органов мы распределим районный центр на сектора, чтобы проверить уровень опасности и наличия взрывоопасных предметов. Очень важно, чтобы населенные пункты были обеспечены хлебом, лекарствами и предметами первой необходимости. Очень хорошо, что все идет спокойно, без суеты, и у нас отработано сотрудничество с военными", — цитирует Минобороны слова Масельского.

Как отметили в ведомстве, эвакуация военнослужащих и членов их семей, проживающих в служебных квартирах на территории воинской части, прошла организованно и в короткие сроки. Также украинские военные помогли с перевозкой местных жителей из домов, находящихся в опасной зоне. По словам начальника Главного управления морально-психологического обеспечения вооруженных сил Украины генерал-майора Олега Грунтковского, военнослужащие наладили тесное сотрудничество с другими силовыми структурами и местными властями.