В Балаклее уже появились мародеры - журналист

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Балаклее, где продолжается масштабный пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов, появились мародеры, сообщила журналист Татьяна Даниленко.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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"По Балаклее… В самом городе уже появились мародеры, но работают правоохранительные органы и их немало. Меньше повезло жителям нескольких окрестных селах, где также в домах выбило стекла и двери: ни власть, ни полиция пока туда не добралась. А VIP-ы, судя по всему, уже отгастролировали", — написала Даниленко на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что на объятой пламенем в/части взрываются внешние склады, "но главные — подземные". "Есть надежда, что они уцелеют. Хотя серьезный риск детонации сохраняется. Все зависит от температур", — добавила журналистка.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.