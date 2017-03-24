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    Савченко в Балаклее: взрывы звучат постоянно, эвакуация продолжается

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (53)

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    Нардеп сообщила, что в городе в результате взрывов повреждены восемь жилых домов. В операции по тушению пожара задействованы пожарные танки и много другой противопожарной техники.
    Надежда Савченко в Балаклее
    Facebook Надежды Савченко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко посетила Балаклею, где продолжается масштабный пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов.

    Взрыв на складе арсенала в Харьковской области
    Фото из открытых источников
    Балаклея – не первая и не последняя: взрывы на военных складах Украины

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. 

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    Савченко сообщила, что побывала в воинской части А1352.

    По ее данным, в городе в результате взрыва повреждены восемь жилых домов. В операции по тушению задействованы пожарные танки и много другой противопожарной техники.

    Возле в/части есть остатки обломков различных частей боеприпасов. Взрывы звучат постоянно", — написала она на своей странице в Facebook.

    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в Балаклее

    Также, по ее словам, для вывоза людей из города предоставлен транспорт. В эвакуации принимают участие волонтеры и представители общественных организаций.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.

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