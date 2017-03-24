Савченко в Балаклее: взрывы звучат постоянно, эвакуация продолжается

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко посетила Балаклею, где продолжается масштабный пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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Савченко сообщила, что побывала в воинской части А1352.

По ее данным, в городе в результате взрыва повреждены восемь жилых домов. В операции по тушению задействованы пожарные танки и много другой противопожарной техники.

Возле в/части есть остатки обломков различных частей боеприпасов. Взрывы звучат постоянно", — написала она на своей странице в Facebook.

Facebook Надежды Савченко Надежда Савченко в Балаклее

Также, по ее словам, для вывоза людей из города предоставлен транспорт. В эвакуации принимают участие волонтеры и представители общественных организаций.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.