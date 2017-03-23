Власти готовятся ликвидировать последствия пожара на складе в Балаклее

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Власти организовывают поставки стекла, шифера и пиломатериалов, которые понадобятся для восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате пожара на складе боеприпасов близ Балаклеи, сообщил в четверг вечером вице-премьер Геннадий Зубко.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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"Сейчас готовятся поставки стекла, шифера, пиломатериалов из Днепропетровской области и других регионов", — написал Зубко на своей странице в Twitter.

По его данным, работы по ликвидации ЧС будут проходить в три этапа.

На первом этапе будет ликвидация пожара и дальнейшая помощь в эвакуации местных жителей. Далее пройдет разминирование пострадавшей территории. И только после этого начнется восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры.