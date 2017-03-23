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    Общество

    Власти готовятся ликвидировать последствия пожара на складе в Балаклее

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (50)

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    Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что сейчас готовятся поставки в пострадавшие районы стекла, шифера, пиломатериалов из Днепропетровской области и других регионов.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Власти организовывают поставки стекла, шифера и пиломатериалов, которые понадобятся для восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате пожара на складе боеприпасов близ Балаклеи, сообщил в четверг вечером вице-премьер Геннадий Зубко.

    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Взрывы в Балаклее. Население покидает город

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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    "Сейчас готовятся поставки стекла, шифера, пиломатериалов из Днепропетровской области и других регионов", — написал Зубко на своей странице в Twitter.

    По его данным, работы по ликвидации ЧС будут проходить в три этапа.

    На первом этапе будет ликвидация пожара и дальнейшая помощь в эвакуации местных жителей. Далее пройдет разминирование пострадавшей территории. И только после этого начнется восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры.

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