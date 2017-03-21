Гройсман готов помогать с вывозом мусора из Львова

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов помогать в решении проблемы с вывозом мусора из Львова.

Об этом он заявил во время рабочего совещания с городскими и поселковыми головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины в Киеве.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к Гройсману с просьбой помочь в решении проблемы с вывозом мусора из Львова до начала рекультивации существующей свалки и строительства мусороперерабатывающего завода.

"Я прошу вас, господин премьер-министр, в продолжение нашего разговора принять соответствующее решение, чтобы Львов получил помощь… чтобы мы имели возможность до начала рекультивации нормально вывозить отходы", — сказал мэр.

Садовый также сообщил, что получил письмо от Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с рекомендациями закрыть школы города из-за переполненности площадок для сбора мусора.

По его словам, 17 марта было подписано соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации существующего полигона для вывоза бытовых отходов, и готова взять на себя разработку проектной документации для строительства совместно с Европейским инвестиционным банком завода по переработке бытовых отходов.

В ответ Гройсман заявил, что готов помогать решать эту проблему. Он призвал других мэров поддержать Садового из-за этой проблемы.

"Можете рассчитывать на мою поддержку… Я готов помогать, чтобы очистить Львов… Надеюсь, что мы найдем решение по этому поводу", — подчеркнул Гройсман.

Ранее Гройсман обвинил Садового в нежелании решить "мусорную проблему" областного центра, заявив, что тот ищет лишь оправдания своему бездействию.