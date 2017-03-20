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    На фенольном заводе в Донбассе нет украинских военных - пресс-центр АТО

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    В пресс-центр Штаба антитеррористической операции заявили, что на территории Торецкого фенольного завода не размещено ни одно из подразделений Вооруженных сил Украины.
    Украинские военные. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Пресс-центр АТО сообщил, что распространенная в отдельных СМИ информация о якобы размещении на Торецком фенольном заводе в Донбассе украинских военных и техники не соответствует действительности.

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    Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели увидели угрозу экологической катастрофы в одном из районов на линии соприкосновения в Донбассе, где находится водоем с опасными химикатами, речь шла о фенольном заводе в Новгородском (поселок городского типа, который относится к Торецкому горсовету в Донецкой области).

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    "В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о прибытии на фенольный завод, в Торецке, группы военнослужащих радиационной, химической и бактериологической защиты ВС Украины для оценки вероятных повреждений помещений завода вследствие их использования подразделениями украинской армии, пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

    Указывается, что на территории Торецкого фенольного завода не размещено ни одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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