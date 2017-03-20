Караваев: в Украине нет камер фиксации нарушений ПДД

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Эффективный контроль за соблюдением правил дорожного движения обойдется всей Украине в 1 миллиард долларов. Такая сумма нужна для того, чтобы установить по стране видеокамеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Эту цифру озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он также рассказал, что около года назад запустили первые тестовые режимы наблюдения на четырех точках по всей Украине. В результате, число всех нарушений, которые зафиксировали камеры, слишком велико. В такой ситуации, если введут систему видеофиксации нарушений по всей стране, то денег от штрафов, которые зафиксируют камеры, хватит на все министерство внутренних дел и не нужны будут даже бюджетные затраты на ведомство. Так считает Арсен Аваков.

Систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения в эфире радиостанции "Голос Столицы" обсудили с автоюристом Владимиром Караваевым.

"Давайте сначала о том, изменилось ли что-то за это время. Могу сразу сказать, ничего не изменилось. Мы даже на миллиметр не приблизились к внедрению автоматический фиксации правонарушений. Сразу хочу сказать, что некоторые СМИ распространяют информацию по поводу 5 тысяч камер, которые установлены в Киеве. Не надо путать. Это камеры наблюдения. Камеры наблюдения предназначены исключительно для визуального контроля и никакого отношения к автоматической фиксации правонарушений они не имеют. То есть на сегодняшний день ни единой камеры, которая позволяет в автоматическом режиме фиксировать правонарушения, в Украине нет", — сказал Караваев.

Он также отметил, что называть сумму для установки камер автоматической видеофиксации преждевременно, поскольку нет регламента и точных требований.

Ранее сообщалось, что тестовая версия режима фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала с июля в Украине.