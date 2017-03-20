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    Общество

    В воскресенье Украина переходит на летнее время

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    Согласно постановлению Кабмина №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" государство переходит на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина перейдет на летнее время ночью, 26 марта. В 03:00 стрелки часов будут переведены на один час вперед. Переход на летнее время пройдет по всей Украине, кроме неконтролируемых территорий Донбасса.

    Вид на Днепр в Киеве
    RIA News Олег Макаров | Перейти в фотобанк
    День весеннего равноденствия. Справка

    В настоящее время режим перевода стрелок на летнее время применяется в более, чем в 110 странах. Считается, что переход на летнее время дает возможность экономить электроэнергию, а также появляется один лишний час для отдыха в светлое время суток.

    Согласно постановлению Кабмина №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" государство переходит на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта.

    Ранее сообщалось, что День весеннего равноденствия в 2017 году выпал на 20 марта. Время, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор, называется равноденствием. Земля в это время находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково, что происходит два раза в году: в день весеннего равноденствия и в день осеннего равноденствия.

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