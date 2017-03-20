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    Украина признана самой несчастливой страной Европы

    (обновлено: )726120
    Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер. Самыми счастливыми были признаны страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.
    Пенсионерка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина оказалась на 132 месте рейтинга всемирного счастья, став таким образом самой несчастливой страной Европы. Об этом свидетельствуют данные отчета World Happiness Report 2017.

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    Данные отчета World Happiness Report 2017
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    Данные отчета World Happiness Report 2017

    Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер.

    Самыми счастливыми были признаны страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

    Создатели рейтинга World Happiness Report среди факторов, которые влияют на счастье, учитывали покупательскую способность, продолжительность жизни, уверенность в "завтрашнем дне", свободу выбора и распространенность коррупции.

    Напомним, Украина попала в ТОП-5 международного рейтинга по развитию электрокаров.

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