Украина признана самой несчастливой страной Европы

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина оказалась на 132 месте рейтинга всемирного счастья, став таким образом самой несчастливой страной Европы. Об этом свидетельствуют данные отчета World Happiness Report 2017.

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Данные отчета World Happiness Report 2017

Данные отчета World Happiness Report 2017

Данные отчета World Happiness Report 2017 1 /3 Данные отчета World Happiness Report 2017

Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер.

Самыми счастливыми были признаны страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

Создатели рейтинга World Happiness Report среди факторов, которые влияют на счастье, учитывали покупательскую способность, продолжительность жизни, уверенность в "завтрашнем дне", свободу выбора и распространенность коррупции.

Напомним, Украина попала в ТОП-5 международного рейтинга по развитию электрокаров.