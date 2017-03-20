Шинкаренко: все подарки президента Порошенко принадлежат государству

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Кимоно, носки и икону — подарили главе государства среди прочего в прошлом году. В аппарате президента сообщили, что на имя Петра Порошенко в 2016 году поступили 282 подарка. Все они переданы в Фонд президентов. В аппарате президента сообщили, что среди подарков были и такие: деревянная булава, книга "Путеводитель по Крыму", икона "Николай Чудотворец" два его портреты из камня, две вышиванки и книга "Приворотное зелье". Некоторые из подарков были направлены на имя Петра Порошенко анонимно.

О подарках для высших должностных лиц страны рассказала кандидат исторических наук, доцент института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, специалист по дипломатическим протоколам Татьяна Шинкаренко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"В основном главам государств дарят подарки иностранные официальные делегации, или когда сам глава государства едет заграницу с государственным или официальным визитом, потому что официальные визиты не предусматривают обмена подарками. Подарки выбираются по двум критериям. Первый — подарок должен быть связан с национальными традициями дарильщика, а во-вторых нужно учитывать индивидуальные и национальные особенности того, кому дарят. Кроме того, во многих государствах есть законодательство, которое регламентирует стоимость подарка. Кстати, в Украине вообще запрещено президентам, премьер-министрам, другим высоким государственным деятелям лично забирать такие подарки, все они принадлежат государству", — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разместила в своем Twitter фотографию подарка, преподнесенного ей на 8 марта. Им оказались книга американского психиатра Марка Гоулстона "Как разговаривать с мудаками".