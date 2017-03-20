День весеннего равноденствия наступит в полдень в понедельник

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. День весеннего равноденствия в 2017 году выпадает на 20 марта. Время, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор, называется равноденствием. Земля в это время находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково, что происходит два раза в году: в день весеннего равноденствия и в день осеннего равноденствия.

Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное.

Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток. В простой год моменты равноденствия наступают на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предшествующий, а в високосный — на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше; поэтому моменты равноденствия могут приходиться на две соседние календарные даты.

В 2017 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 12.28.

Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

О днях весеннего равноденствия прекрасно знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности день весеннего равноденствия считался большим праздником.

В религии в давние времена дню весеннего равноденствия тоже отводилось немаловажное значение. Дата праздника Пасхи, которая отмечается каждый год в разное время, отсчитывалась от дня весеннего равноденствия следующим образом: 21 марта — первое полнолуние — первое воскресенье, которое и считалось праздничным днем.

Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. Например, на фарси он называется Навруз, что означает "новый день". Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ день равноденствия как национальный праздник отмечают татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы. В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта — выходным днем.

В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.