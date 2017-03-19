Эксперт: наиболее невыполняемая функция военкоматов - соцзащита

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. У военных могут появиться "дружественные офисы". Правительство собирается провести политический эксперимент. Об этом сообщил руководитель мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Олег Бойко. По словам военного чиновника, суть эксперимента будет заключаться в переименовании военкоматов в "дружественные офисы" и значительном увеличении социальной помощи. Пока такие изменения планируют ввести в одном региональном военкомате — в каком именно в Генштабе пока не говорят. В случае, если этот шаг докажет свою эффективность, то эти изменения собираются внедрить на всей территории Украины — добавил Олег Бойко.

Такую инициативу прокомментировал военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Что такое военкомат? У военкомата очень много задач, в том числе начиная от призыва и заканчивая территориальной обороной. О вот обеспечения социально-правовой защиты — это самая невыполняемая функция. Потому что соцзащитой у нас в стране, в принципе, занимаются все, но реально никто не отвечает. Минсоцполитики занимается соцзащитой, но руководителем управления соцзащиты назначена оперная певица. Она не имеет профильного образования, но она занимается социальными вопросами. Поэтому до того, пока не будет центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься этим вопросом и нести персональную ответственность, будет такой же бардак, как и сейчас", — считает эксперт.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что граждане призывного возраста обязаны явиться в военкоматы в 10-дневный срок с начала призывной кампании даже при отсутствии повестки.