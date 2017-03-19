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    Общество

    На полигоне "Широкий Лан" начали строить бригадный лагерь за 370 млн грн

    (обновлено: )25412
    Согласно информации, в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.
    На полигоне Широкий Лан начали строить бригадный лагерь
    Юрий Бирюков / Facebook

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На полигоне "Широкий Лан" началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

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    По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

    "А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава", — сообщил советник президента.

    "И все это должно быть построено до конца этого года. Отчет министру обороны — еженедельно", — говорится в сообщении Бирюкова.

    Ранее министр обороны Степан Полторак призвал прошедших военную службу и вышедших на пенсию офицеров запаса снова вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины.

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