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    Общество

    Укргидрометцентр: в Украину возвращается тепло

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (346)

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    Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует Запад Украины. Днем там будет до 12-16 градусов тепла, но будет идти дождь. В остальных регионах будет 7-12 градусов тепла и также дождливо.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Через два дня в Украине наступит теплая погода. Воскресенье будет дождливым и с мокрым снегом в отдельных регионах. Днем столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла. В понедельник, 20 марта, осадки будут уже не такими интенсивными, но прохлада сохранится, сообщает Украинский гидрометцентр.

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    Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует Запад Украины. Днем там будет до 12-16 градусов тепла, но будет идти дождь. В остальных регионах будет 7-12 градусов тепла и также дождливо.

    В среду, 22 марта, потеплеет уже на всей территории Украины, днем будет минимум 11 градусов тепла, а в отдельных регионах, особенно на Западе — до 15 градусов. На Юге синоптики обещают до 15-19 градусов выше нуля. Дождями будет поливать Запад, Север и Центр.

    Четверг, 23 марта, солнечным будет уже на всей территории Украины. Столбики термометров будут показывать 11-19 градусов тепла.

    Ранее правительство продлило срок действия временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке еще на месяц. Причина та же — дефицит необходимых марок угля на ТЭЦ и ТЭС. Как сообщили в "Укрэнерго", в рамках введения чрезвычайных мер сжигание электростанциями антрацита снижено вдвое.

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