Забловский: власти нужно демонстрировать борьбу с коррупцией на таможне

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о разоблачении на взятке более миллиона гривен руководителей Ивано-Франковской таможни. По его словам, преступная группа в составе исполняющего обязанности начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась дать взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области.

О борьбе с коррупцией на таможне высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Это не началось только после задержания Насирова. Эта деятельность, может, была не настолько публичная, не обо всех фактах сообщалось. А сейчас, очевидно, власти нужно демонстрировать эти факты, делать их более публичными для того, чтобы говорить о том, что все-таки ведется эффективная борьба с коррупцией с системе налогово-таможенной службы", — считает Забловский.

Ранее сообщалось, что следователи военной прокуратуры Западного региона совместно с полицией задержали заместителя начальника местной таможни при попытке дать взятку в $40 тыс. военному прокурору Львовского гарнизона Владиславу Савинцу.