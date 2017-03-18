Референдума о присоединении ЛНР к РФ в ближайший месяц не будет - Плотницкий

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В ближайший месяц не ожидается проведение референдума о присоединении ЛНР к Российской Федерации. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

"На самом деле, в ближайший месяц мы проводить референдум точно не будем. Всему свое время, особенно в политике", — сказал Плотницкий в предоставленном РИА Новости его пресс-службой видеозаявлении.

Глава ЛНР уточнил, что ранее журналисты не совсем точно интерпретировали его высказывание о возможности проведения референдума на территории республики.

"На самом деле, там вопрос шел о том, будем ли мы проводить референдум, если это потребуется. Я сказал — да, когда встанет вопрос и будет необходимость проведения такого референдума, конечно же, мы проведем", — заявил Плотницкий.

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым.