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    Общество

    Открыты производства после инцидента между председателем ВСП и активистами

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    В полиции сообщили, что судья на автомобиле подъехал к своему дачному дому, где увидел группу активистов со скрытыми лицами, которые выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева открыла два уголовных производства по факту инцидента, случившегося между председателем Высшего совета правосудия Игорем Бенедисюком и активистами, информирует Отдел коммуникации полиции Киева.

    Сообщается, что событие произошло вчера вечером на улице Садовой в Дарницком районе Киева.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
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    Предварительно установлено, что "судья на автомобиле подъехал к своему дачному дому, где увидел группу активистов со скрытыми лицами, которые выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Когда он пытался проехать мимо, молодые люди стали блокировать транспортное средство, но через некоторое время все же удалось уехать с места происшествия".

    "Впоследствии владелец жилья вернулся к дому, где вместе с женой пытался стереть надписи на заборе. На место вновь прибыли активисты, возник конфликт. Чтобы унять группу лиц, которые отказывались представляться и угрожали хозяину и его жене, судья сделал выстрел из наградного оружия", – добавили в полиции. 

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые получили сообщение как от владельца дома, так и от одного из активистов. 

    Сообщается, что 12 участников конфликта доставили в Дарницкое управление полиции, где установили их личности. Сюда же прибыл их адвокат. Часть из доставленных отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Также они заявили, что не знают, кто разрисовал забор и расклеивал плакаты.

    С заявлениями в полицию обратились судья и два человека, которым повредили телефон и планшет.

    По факту инцидента полиция начала уголовные производства по ст. 296 (Хулиганство) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, чтобы установить все обстоятельства совершения этих правонарушений и дать правовую оценку действиям участников.

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