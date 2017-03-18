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    Общество

    В Киеве в субботу ожидаются дожди

    (обновлено: )14
    В Киеве синоптики обещают дожди, от 6 до 8 градусов выше нуля. Также преимущественно на всей территории страны пройдут дожди, температура днем от 6 до 10 градусов.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 18 марта, синоптики обещают в Украине преимущественно дождливую погоду, днем будет до 10 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр.

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    В Киеве обещают дожди, от 6 до 8 градусов выше нуля.

    В западных областях пройдут дожди, температура днем от 6 до 8 градусов.

    На севере страны — также дождь. В восточном регионе будет теплее — до +10. На юге преимущественно без осадков — дождь прогнозируют лишь в Одесской области, в целом по региону до +10.

    В Центральной Украине также местами дожди, от 6 до 10 градусов тепла.

    Напомним, некоторые города США в эти дни заметает снегом.

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