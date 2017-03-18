В Киеве в субботу ожидаются дожди

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 18 марта, синоптики обещают в Украине преимущественно дождливую погоду, днем будет до 10 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр.

В Киеве обещают дожди, от 6 до 8 градусов выше нуля.

В западных областях пройдут дожди, температура днем от 6 до 8 градусов.

На севере страны — также дождь. В восточном регионе будет теплее — до +10. На юге преимущественно без осадков — дождь прогнозируют лишь в Одесской области, в целом по региону до +10.

В Центральной Украине также местами дожди, от 6 до 10 градусов тепла.

Напомним, некоторые города США в эти дни заметает снегом.