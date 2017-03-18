САП: досудебное следствие по делу Насирова завершат за два месяца

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Досудебное следствие по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова удастся завершить за два месяца, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив после допроса Насирова в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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"Я считаю, что удастся. У нас есть доказательная база, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом", — сказал он.

"В ходе обыска его (Насирова — ред.) квартиры были изъяты два иностранных и дипломатический паспорт. Паспорт Британии в настоящее время не сдан. Мы будем настаивать на его сдаче компетентным органам. Что касается венгерского паспорта – это была оперативная информация детективов НАБУ, и сейчас она проверяется, есть соответствующий международный запрос к Венгрии. По поводу британского паспорта мы имеем официальный ответ из посольства", — сказал Симкив.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.