Сотрудникам НОТУ запретили давать интервью

КИЕВ,18 мар — РИА Новости Украина. Сотрудникам Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретили давать интервью без согласования с руководством. Соответствующий приказ врио главы правления НОТУ Галины Бычок опубликовала "Украинская правда".

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"Обнародование или размещение любой информации (в том числе интервью и/или комментарии) о деятельности ОАО "НОТУ" журналистами, должностными лицами и другими работниками ОАО "НОТУ", кроме информации, которая не может быть ограничена в доступе в соответствии с положениями действующего законодательства Украины, осуществлять только по согласованию в. и.о. председателя правления Бычок Г.", — сказано в документе.

Украинская правда Приказ руководства НОТУ

Также отмечается, что за невыполнение приказа сотрудников будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" зарегистрировали 19 января. Учредителем является государство в лице Кабинета министров Украины.