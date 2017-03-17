В ЛНР заявили об угрозе пожизненного заключения задержанным бойцам ВСУ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинским военнослужащим, подозреваемым в причастности к терактам в самопровозглашенной Луганской народной республике, может грозить пожизненное лишение свободы, заявил на пресс-конференции в Луганске генпрокурор ЛНР Заур Исмаилов.

Ранее МВД и МГБ ЛНР заявили о задержании военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017 года и другим терактам на территории ЛНР и ДНР. Также их подозревают в подготовке теракта против российских военнослужащих в Белгородской области. По решению луганского суда они арестованы на 2 месяца.

"Преступления, которые инкриминируются в настоящий момент, если можно так назвать, этим людям предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного", — заявил Исмаилов.

Напомним, утром 4 февраля на одной из улиц в центре Луганска прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Анащенко. Он погиб на месте.