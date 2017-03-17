В Черкасской области на взятке погорели директор и главный инженер лесхоза

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Черкасской области и сотрудники облуправления Службы безопасности Украины задержали директора и главного инженера предприятия лесного хозяйства при получении взятки в размере 224 тысячи гривен, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Согласно сообщению, указанную сумму они получили за реализацию 30 кубометров лесоматериалов (дуб) без заключения договора купли-продажи и участия в обязательном аукционе.

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По данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Чиновники были задержаны в четверг, 16 марта.

Прокуратура Черкасской области Лесоматериалы в Черкасской области

Год назад были задержаны руководитель полиции Черкасской области и один из руководителей Национальной академии внутренних дел Украины при попытке дать взятку за прохождение аттестации.