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    Общество

    В Черкасской области на взятке погорели директор и главный инженер лесхоза

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    По данным областной прокуратуры, чиновники получили 224 тысячи гривен за реализацию 30 кубометров дуба без заключения договора купли-продажи и участия в обязательном аукционе.
    СБУ и прокуратура задержали на взятке директора и главного инженера предприятия лесного хозяйства в Черкасской области
    Прокуратура Черкасской области

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Черкасской области и сотрудники облуправления Службы безопасности Украины задержали директора и главного инженера предприятия лесного хозяйства при получении взятки в размере 224 тысячи гривен, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

    Согласно сообщению, указанную сумму они получили за реализацию 30 кубометров лесоматериалов (дуб) без заключения договора купли-продажи и участия в обязательном аукционе.

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    По данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

    Чиновники были задержаны в четверг, 16 марта.

    Прокуратура Черкасской области
    Лесоматериалы в Черкасской области

    Год назад были задержаны руководитель полиции Черкасской области и один из руководителей Национальной академии внутренних дел Украины при попытке дать взятку за прохождение аттестации.

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