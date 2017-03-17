На КПП в зоне АТО скопилась почти тысяча автомобилей

УНИАН

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Более 900 автомобилей скопились утром в пятницу на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" — 50/170; "Марьинка" — 300/200; "Новотроицкое" — 30/40; "Гнутово" — 100/20 (всего 910 — Ред.)", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГПС также сообщает, что линию разграничения за минувшие сутки пересекли 36,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.