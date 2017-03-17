Фуры с мусором из Львова задержали в Днепре и отправили "обратно Садовому"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Днепре задержали четыре 40-тонных грузовика с мусором из Львова, сообщают СМИ со ссылкой на Днепровский городской отдел полиции.

По данным полиции, автомобили с мусором пересекали Днепропетровскую область транзитом: они двигались со Львова до Покровска (бывший Красноармейск) в Донецкой области.

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Как отметили в правоохранители, автомобили остановлены в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. На место вызвали следственно-оперативную группу и специалистов санэпидемслужбы.

"Полицией будет осуществлено сопровождение автомобилей до границы Днепропетровской области. Конечно, в обратную сторону", – сказали Радио Свобода в полиции.

Facebook Родиона Кудряшова Автоколонну с львовским мусором остановили в Днепре

Как сообщил в Facebook один из общественных активистов, командир роты батальона "Азов" Родион Кудряшов, машины со львовскими номерами активисты, которые побывали на месте происшествия, обрисовали надписями "Львовский мусор едет домой" и "Садовый, привет из Днепра".

Накануне сообщалось, что несколько грузовиков со львовским мусором были остановлены в Донецкой области.

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После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. В частности, Садовой заявлял, что ранее общался по этому поводу с премьером страны, но никакой реакции не последовало.