САП проводит проверку внесенного за Насирова залога

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Решения об освобождении из СИЗО отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова можно ждать в течение завтрашнего дня, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)

В САП пояснили, что, согласно действующему законодательству, освобождение лица из-под стражи, которое или за которое внесли залог, предусматривает сутки для принятия соответствующего решения.

"Согласно процедуре, после внесения залога за человека, который находится под стражей, уполномоченные ведомства должны проверить и юридически убедиться в факте внесения этого залога не более, чем в течение суток, для принятия решения об освобождении из-под стражи арестованного", — говорится в сообщении.

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В ведомстве объяснили, что, учитывая вечернее время суток, физически вряд ли возможно провести такую проверку, поскольку соответствующие учреждения не работают. Поэтому, как отметили в САП, принятия решения об освобождении Насирова можно ждать в течение завтрашнего дня.

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Предполагается, что уже сегодня он может выйти из Лукьяновского СИЗО.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.