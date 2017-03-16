В "Альфа-банке" прокомментировали погром киевского отделения

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. "Альфа-банк" осудил действия националистов, которые ранее разбили окна в отделении финансового учреждения в центре Киева, заявил главный исполнительный директор банка Иван Свитек.

Во вторник вечером активисты из Организации украинских националистов (ОУН) и их сторонники разбили окна в отделении "Альфа-банка" в центре Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

"Я считаю, что в современной Украине гражданская позиция имеет право на отстаивание посредством диалога, а не через бросание камней. И я не понимаю мотивов людей, которые разбили окна в отделении нашего банка. Ведь Альфа-банк Украина — часть международной частной банковской группы, работающей в восьми странах Европы и имеет среди своих акционеров международную группу UniCredit. Мы давно работаем на Украине и будем в дальнейшем заботиться о наших клиентах, развивая банк", — цитирует слова Свитека пресс-служба банка.

Кроме того, по информации директора по стратегическим коммуникациям банка Дениса Казвана, в ходе акций в регионах монтажной пеной были залиты семь банкоматов "Альфа-банка".

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

"Альфа-банк Украина" – крупный украинский коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A.