наверх
16.03.201719:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В "Альфа-банке" прокомментировали погром киевского отделения

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (129)

    (обновлено: )21560
    Исполнительный директор банка Иван Свитек заявил, что гражданскую позицию следует отстаивать посредством диалога, а не через бросание камней.
    Нападение на Альфа-Банк в Одессе
    Facebook Виктора Аксанюка

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. "Альфа-банк" осудил действия националистов, которые ранее разбили окна в отделении финансового учреждения в центре Киева, заявил главный исполнительный директор банка Иван Свитек.

    Атака на Сбербанк в Чернигове
    vk.com/terza
    Нападение на "Сбербанк" в Чернигове

    Во вторник вечером активисты из Организации украинских националистов (ОУН) и их сторонники разбили окна в отделении "Альфа-банка" в центре Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

    "Я считаю, что в современной Украине гражданская позиция имеет право на отстаивание посредством диалога, а не через бросание камней. И я не понимаю мотивов людей, которые разбили окна в отделении нашего банка. Ведь Альфа-банк Украина — часть международной частной банковской группы, работающей в восьми странах Европы и имеет среди своих акционеров международную группу UniCredit. Мы давно работаем на Украине и будем в дальнейшем заботиться о наших клиентах, развивая банк", — цитирует слова Свитека пресс-служба банка.

    Кроме того, по информации директора по стратегическим коммуникациям банка Дениса Казвана, в ходе акций в регионах монтажной пеной были залиты семь банкоматов "Альфа-банка".

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    "Альфа-банк Украина" – крупный украинский коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Кость Бондаренко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ