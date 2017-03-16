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    В Симферополе празднуют годовщину "Крымской весны"

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    Вдоль улиц, по котором прошла колонна, по обе стороны выстроилась живая цепь. Финалом шествия стал торжественный митинг у стен крымского парламента под девизом: "Крым – территория мира".
    Празднование второй годовщины Крымской весны в Симферополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. В четверг, 16 марта, по центральным улицам Симферополя прошло праздничное шествие, посвященное третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России, передает корреспондент РИА Новости.

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    Возглавили колонну глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента Владимир Константинов. В шествии "Крым выбрал будущее" также приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

    Вдоль улиц, по котором прошла колонна, по обе стороны выстроилась живая цепь. Участники скандировали: "Крым с Россией навсегда", "Крым и Россию ждет успех", "Мы всегда едины".

    В начале колонны несли два больших развернутых флага: Республики Крым и России.

    Финалом шествия стал торжественный митинг у стен крымского парламента под девизом: "Крым – территория мира".

    Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 

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