В Симферополе празднуют годовщину "Крымской весны"

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. В четверг, 16 марта, по центральным улицам Симферополя прошло праздничное шествие, посвященное третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России, передает корреспондент РИА Новости.

Возглавили колонну глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента Владимир Константинов. В шествии "Крым выбрал будущее" также приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Вдоль улиц, по котором прошла колонна, по обе стороны выстроилась живая цепь. Участники скандировали: "Крым с Россией навсегда", "Крым и Россию ждет успех", "Мы всегда едины".

В начале колонны несли два больших развернутых флага: Республики Крым и России.

Финалом шествия стал торжественный митинг у стен крымского парламента под девизом: "Крым – территория мира".

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.