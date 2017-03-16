"Самопомич" будет нагнетать ситуацию из-за дела по Садовому - эксперт

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Ночью во вторник, 14 марта, между правоохранителями и активистами, которые поддерживают блокаду торговли в Донбассе, произошел конфликт. События развивались близ Славянска. Все началось с того, что колонна автомобилей, которая двигалась на большой скорости, отказалась остановиться по требованию сотрудника полиции.

Оказалось, что в одной из машин ехал нардеп Владимир Парасюк. В полиции говорят, что вооруженные люди на блокпосту отказались пройти проверку. Зато сам Владимир Парасюк утверждает, что полиция избила активистов и применила против них слезоточивый газ.

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Развитие дальнейших событий блокады спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

"Мы видим, что события на самом деле нарастают. Ну, опять-таки, я не вижу там какого-то единого целостного сценария, потому что все эти акции проводят по большому счету, несколько разные люди. С одной стороны, есть инициаторы со стороны "Самопомичи", которые организовывают акции блокады, уже фактически уверен, достаточно длительное время. И сейчас было заявление Юрия Луценко о том, что он не исключает возможности возбуждения уголовного дела по самому Садовому за мусорную свалку, и, фактически, за то, что там люди погибли. И я не исключаю, что в результате этого "Самопомич" будет нагнетать ситуацию", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что по факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.