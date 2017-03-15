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    Общество

    Полиция завела дело после нападения на "Альфа-банк" в Киеве

    (обновлено: )4610
    По данным полиции, следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по части третьей статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство" после нападения на офис компании СКМ бизнесмена Рината Ахметова и отделение "Альфа-банка" на Крещатике в Киеве, сообщила в среду пресс-служба управления полиции в Киеве.

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    "Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по части третьей статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к данному событию, и определяется сумма нанесенного ущерба", — говорится в сообщении.

    Во время обеспечения правопорядка один сотрудник полиции травмировал руку, отметили в пресс-службе.

    Напомним, во вторник вечером члены Организации украинских националистов и их сторонники забросали офис Ахметова в центре Киеве камнями и петардами, а также разбили окна в отделении "дочки" российского "Альфа-банка".

    По данным полиции, сначала около 300 активисты подошли к офису компании Ахметова, расположенному на улице Десятинной. Они начали бросать в фасад офиса камни, а затем подожгли несколько дымовых шашек и применили пиротехнические средства.

    После этого колонна отправилась в направлении улицы Михайловской, где участники акции повредили стекло служебного автобуса правоохранителей. В завершение активисты камнями разбили стекло и повредили вывески в отделении "Альфа-банка", которое находится на центральной улице столицы.

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