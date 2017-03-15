наверх
15.03.201714:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Под облсоветом Винницы пролилась кровь

    (обновлено: )63832
    Общественная активистка Винницы Оксана Радхе пролила кровь животного под облсоветом города в знак протеста против происходящего в стране.
    Одиночный протест на крови под Винницким облсоветом
    vlasno.info

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Перед началом работы внеочередной сессии Винницкого облсовета общественная активистка Оксана Радхе в знак протеста облила себя кровью животного.

    "Это показывает состояние дел в нашей стране — Майдан, Иловайск, разгон блокады" — рассказала Радхе изданию vlasno.info.

    Она призналась, что кровь, купленная на местном рынке, принадлежит животному.

    vlasno.info
    Одиночный протест "на крови" под Винницким облсоветом
    Напомним, в Киеве под Радой в среду проходит митинг. Около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требуют прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе
    Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ