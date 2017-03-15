Под облсоветом Винницы пролилась кровь

vlasno.info
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Перед началом работы внеочередной сессии Винницкого облсовета общественная активистка Оксана Радхе в знак протеста облила себя кровью животного.
"Это показывает состояние дел в нашей стране — Майдан, Иловайск, разгон блокады" — рассказала Радхе изданию vlasno.info.
Она призналась, что кровь, купленная на местном рынке, принадлежит животному.
Напомним, в Киеве под Радой в среду проходит митинг. Около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требуют прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.
vlasno.info
Одиночный протест "на крови" под Винницким облсоветом