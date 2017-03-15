Под облсоветом Винницы пролилась кровь

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Перед началом работы внеочередной сессии Винницкого облсовета общественная активистка Оксана Радхе в знак протеста облила себя кровью животного.

"Это показывает состояние дел в нашей стране — Майдан, Иловайск, разгон блокады" — рассказала Радхе изданию vlasno.info.

Она призналась, что кровь, купленная на местном рынке, принадлежит животному.

vlasno.info Одиночный протест "на крови" под Винницким облсоветом