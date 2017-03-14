Венгры проверят военные объекты в Украине

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Венгерская инспекционная группа проверит военные объекты в Украине, а украинская группа — в Польше, сообщило во вторник Минобороны.

"Инспекционная группа Венгрии в составе четырех человек с 14 марта начинает инспекцию указанного района, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Инспекция, которая продлится до 17 марта, будет проводиться на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Целью работы венгерских инспекторов является проверка наличия или отсутствия военной деятельности в районе инспекции вооруженных сил Украины, которая подлежит предварительному уведомлению.

По данным Минобороны, в период с 13 по 17 марта инспекционные группы Украины будет проводить на территории Польши инспекции объявленных мест по договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также миссию наблюдательного полета по договору по открытому небу.

"Цель указанных мероприятий – контроль за соблюдением Польшей количественных ограничений вооружений и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ, а также проверка наличия или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, наблюдательный полет над территорией Польши будет осуществлен с целью развития транспарентности и содействия наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями.