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    Минздрав: самый высокий показатель по гриппу - в Киевской области

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    С 6 по 12 марта в стране заболели гриппом и ОРВИ 189 687 человек, из них 70,5% – дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской области.
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    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Самый высокий показатель по гриппу и ОРВИ в Украине был зафиксирован в Киевской области, сообщили в Центре по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава.

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    Отмечается, что с 6 по 12 марта в стране заболели гриппом и ОРВИ 189 687 человек, из них 70,5% – дети в возрасте до 17 лет.

    Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 328,0 на 100 тысяч населения, что меньше на 20,6% показателя предыдущей недели и аналогичных периодов последних пяти сезонов наблюдения. Госпитализированы 5 597 человек – 4% заболевших. 

    На 10 неделе этого года летальные случаи вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрированы. Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (645,5), самый низкий – в Закарпатской (176,9 на 100 тыс. населения) областях. 

    Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен, темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет снизился на 23,1% и 19,5% соответственно.

    Напомним, ранее сообщалось, что в период с 20 по 22 февраля в Киеве был зарегистрирован рост на 2,1% заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.

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