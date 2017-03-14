Судья Бандура о фото с ярким макияжем: я не в обиде на остряков из сети

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Судья из Млыновского района Ровенской области Алла Бандура, которая прославилась из-за фото с ярким макияжем, прокомментировала шутки по поводу своей внешности.

Ранее волонтер Леонид Краснопольский показал своим подписчикам в Facebook фото украинской судьи — его привлекла необычная внешность ровенской судьи Аллы Бандуры. Фотография сразу же "разлетелась" по соцсетям, имидж Аллы Бандуры собирает невероятное количество комментариев.

"Я не в обиде на остряков из сети. Просто странно, что из-за какого-то неудачного макияжа приходится выслушивать шуточки, но ничего — переживу. Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением. А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес", — цитирует Бандуру "Сегодня".

Она отметила, что судья должен быть психологически сильным и готов к любым ситуациям.

Вместе с тем коллеги женщины сообщили, что в 2005 году она пережила покушение, которое было связано с профессиональной деятельностью.

"На меня было совершено нападение в моей квартире. Один из нападавших, забравшись через балкон, приставил нож и сказал: "Открывай дверь, братва пришла вершить суд над тобой". Меня тогда 12 раз ударили ножом — один удар прошел в миллиметре от сердца…", — сообщила судья, добавив, что нападающий был сыном женщины, дело которой рассматривала Бандура.