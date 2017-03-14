наверх
14.03.201712:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Судья Бандура о фото с ярким макияжем: я не в обиде на остряков из сети

    (обновлено: )36720
    В 2005 году женщина в собственной квартире подверглась нападению. Судья Алла Бандура рассказала, что ее ударили 12 раз ножом, а один из ударов прошел в миллиметре от сердца.
    Алла Бандура
    Из открытых источников

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Судья из Млыновского района Ровенской области Алла Бандура, которая прославилась из-за фото с ярким макияжем, прокомментировала шутки по поводу своей внешности.

    Судья Алла Бандура
    vk.com/Максим Равреба
    "Красота - страшная сила": в сети шокированы внешним видом судьи

    Ранее волонтер Леонид Краснопольский показал своим подписчикам в Facebook фото украинской судьи — его привлекла необычная внешность ровенской судьи Аллы Бандуры. Фотография сразу же "разлетелась" по соцсетям, имидж Аллы Бандуры собирает невероятное количество комментариев.

    "Я не в обиде на остряков из сети. Просто странно, что из-за какого-то неудачного макияжа приходится выслушивать шуточки, но ничего — переживу. Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением. А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес", — цитирует Бандуру "Сегодня".

    Она отметила, что судья должен быть психологически сильным и готов к любым ситуациям.

    Вместе с тем коллеги женщины сообщили, что в 2005 году она пережила покушение, которое было связано с профессиональной деятельностью.

    "На меня было совершено нападение в моей квартире. Один из нападавших, забравшись через балкон, приставил нож и сказал: "Открывай дверь, братва пришла вершить суд над тобой". Меня тогда 12 раз ударили ножом — один удар прошел в миллиметре от сердца…", — сообщила судья, добавив, что нападающий был сыном женщины, дело которой рассматривала Бандура.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Актер Никита Джигурда с паспортом гражданина ДНР
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией