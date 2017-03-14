наверх
14.03.201711:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полицейский спецназ разбил палатку на месте разгона редута в Кривом Торце

    Тема:

    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (36)

    (обновлено: )46451
    По словам народного депутата Семена Семенченко, на месте разгона исчезли личные вещи добровольцев, а оставшиеся пакеты "сгребают в мешки" сотрудники коммунальных служб.
    1 / 2
    Палатка полицейского спецназа на месте разгона участников блокады в Кривом Торце
    facebook.com/dostali.hvatit

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил, что близ железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донецкой области пропали все личные вещи добровольцев, а на месте редута установлена палатка спецназа полиции.

    "Исчезли все личные вещи добровольцев, а те, которые остались, местные коммунальщики сгребают в мешки. На месте редута разбит лагерь спецназа полиции, и все эти бравые ребята охраняют переезд. Какие "контрдиверсионные меры"? Слуги барыг охраняют поезда, которые идут к Плотницкому и Захарченко (главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик — Ред.)", — написал нардеп на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующие фотографии.

    facebook.com/dostali.hvatit
    Спецмашина полиции на месте разгона редута в Кривом Торце

    Участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что накануне сотрудники СБУ и спецназа Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце. В ходе "зачистки" были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник, по словам главы Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслава Аброськина, всех задержанных отпустили.

    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    firtka.if.ua
    Реакция на разгон блокады в Донбассе: митинги и горящие шины под ОГА

    Также сообщалось, что во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Противники силового разгона редута заняли Волынскую ОГА, а в Виннице и Ровно — жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.

    Смотрите также: Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Антон Геращенко
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией