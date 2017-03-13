Карты легли так, что Насиров может сесть в тюрьму - Павловский

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд без изменений оставил решение об аресте Романа Насирова, отстраненного от должности главы ГФС Украины, с альтернативой залога в 100 млн грн. Сам Насиров на этот счет заявил, что считает свое задержание незаконным и заинтересован в том, чтобы дело было против него публично рассмотрено.

Дело Насирова прокомментировал директор института информационного общества Ярослав Павловский в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Мое чутье подсказывает, что сейчас дело Насирова может быть очень показательным для президента, для западных политических и экономических партнеров. И это чувство мне подсказывает, что Роман Насиров может сесть, но не только в силу того, что он совершил какие-то экономические преступления, что также может быть корректным, а в силу того, что карты сложились таким образом, что этот антикоррупционный скандал, он достаточно актуален, его следовало бы раскрутить команде президента с тем, чтобы довести свою, так сказать, беспристрастность в коррупционных скандалах", — считает эксперт.

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Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. Утром под зданием Апелляционного суда собрались более сотни молодых людей с нашивками политсилы "Национальный корпус", основанного на базе "Азова".