СБУ запретила перемещение оружия в Донбассе и полеты беспилотников

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила перемещение в район и на территории проведения военной операции в Донбассе зарегистрированного оружия, а также любые полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов, сообщает в понедельник Луганская областная военно-гражданская администрация.

Накануне пресс-центр штаба АТО сообщил, что силовики принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с "возросшей угрозой террористических актов". Однако подробности таких мер не приводились.

"Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко сообщил, что в связи с осложнением оперативной обстановки, и с целью предотвращения совершения террористических актов, защиты жизни и здоровья граждан первый заместитель председателя службы – руководитель антитеррористического центра при Службе безопасности Украины требует следующее. Ввести с 11 марта 2017 года до отдельного распоряжения дополнительные временные режимные ограничения", — говорится в сообщении администрации.

В частности, согласно сообщению, такие меры предусматривают запрет на перемещение в район проведения, а также в районе проведения военной операции "зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов" для всех, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Также указано, что власти на местах должны принять меры по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах, других публичных местах; выявлять причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений; ограничить перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут; ограничить движение транспортных средств (кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы) объездными путями, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска.

Кроме того, согласно решению СБУ, запрещается "осуществление любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов, проведение видео-, кино — и фотосъемок военнослужащих, работников правоохранительных органов, военной техники, оборонных сооружений и объектов".

Также запрещается использование в транспорте любых радиостанций (кроме зарегистрированных в установленном порядке), проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства и охоты, посещение лесных массивов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.