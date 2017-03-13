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    Общество

    Илон Маск намерен запустить в Украине новый проект

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина открыта для инноваций. Премьер предложил основателю компании SpaceX и X.com. Илону Маску обсудить детали предложения, высказанного изобретателем.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава компании Tesla Motors, а также известный американский предприниматель, изобретатель, основатель компаний SpaceX и X.com. Илон Маск предложил властям Украины реализовать ряд проектов по возобновляемой энергетике.

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    Свое предложение Маск высказал в Twitter в ходе обсуждения проекта по сохранению энергии в Австралии на основе батарей Powerwall 2, когда у Маска спросили, может ли он сделать что-то подобное и в Украине.

    Премьер-министр Владимир Гройсман выразил заинтересованность предложением и пообещал обсудить детали.

    "Хорошая идея. Украина готова стать тестовой площадкой для инноваций. Давайте обсудим детали", — отметил Гройсман в своем Twitter. 

    Ранее Гройсман заявил, что в Украине необходимо создать энергетическую биржу, на которой импортированный и украинский уголь будет продаваться на рыночных условиях.

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