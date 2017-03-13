В Крыму вызвали на допрос замглавы Меджлиса - Чубаров

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Симферополе проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, его вызвали в Центр по противодействию экстремизму, сообщает депутат Верховной Рады, председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Нариман Джелялов вот уже около часа находится на допросе в симферопольском Центре противодействия экстремизму", — написал он на своей странице в Facebook.

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Верховный суд России в сентябре 2016 года признал законным решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ. Верховная Рада призвала осудить указанные действия Москвы.

Крым был присоединен к Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.