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    В Крыму вызвали на допрос замглавы Меджлиса - Чубаров

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    О том, что проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, Джелялова вызвали в Центр по противодействию экстремизму.
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов
    facebook.com/zair.smedlya

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Симферополе проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, его вызвали в Центр по противодействию экстремизму, сообщает депутат Верховной Рады, председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

    "Нариман Джелялов вот уже около часа находится на допросе в симферопольском Центре противодействия экстремизму", — написал он на своей странице в Facebook.

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    Верховный суд России в сентябре 2016 года признал законным решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ. Верховная Рада призвала осудить указанные действия Москвы.

    Крым был присоединен к Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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