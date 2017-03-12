наверх
12.03.201719:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция в Луганской области не пропускает участников блокады - штаб

    Тема:

    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (731)

    (обновлено: )57470
    Согласно информации, полицейские пытаются изымать официально зарегистрированное оружие, задерживать машины, на которых передвигаются участники блокады и волонтеры.
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Полиция на блокпостах в Луганской области отказывается пропускать участников торговой блокады.

    Об этом говорится в заявлении штаба блокады в Facebook.

    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady
    Штаб блокады на апрель готовит наступление на банки и предприятия с капиталом РФ

    "В последние дни участились случаи незаконного задержания граждан Украины, которые едут на ротацию на редуты блокады и домой на отдых. Сотрудники полиции Донецкой и Луганской областей, ссылаясь на приказы министра внутренних дел Авакова и заместителя председателя Нацполиции Аброськина, пытаются под любыми предлогами незаконно изымать официально зарегистрированное оружие, под любыми предлогами задерживать машины, на которых передвигаются участники блокады и волонтеры. Также у граждан незаконно переписывают IMEI мобильных телефонов, в нарушение закона, без их согласия собираются персональные данные, что сопровождается изъятием паспортов и переписыванием данных в отсутствие владельца паспорта", — отмечается в заявлении.

    Кроме того, в штабе сообщили, что "12 марта полиция на блокпостах в Луганской области вообще отказалась отпускать на ротацию участников блокады".

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти