Полиция в Луганской области не пропускает участников блокады - штаб

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Полиция на блокпостах в Луганской области отказывается пропускать участников торговой блокады.

Об этом говорится в заявлении штаба блокады в Facebook.

"В последние дни участились случаи незаконного задержания граждан Украины, которые едут на ротацию на редуты блокады и домой на отдых. Сотрудники полиции Донецкой и Луганской областей, ссылаясь на приказы министра внутренних дел Авакова и заместителя председателя Нацполиции Аброськина, пытаются под любыми предлогами незаконно изымать официально зарегистрированное оружие, под любыми предлогами задерживать машины, на которых передвигаются участники блокады и волонтеры. Также у граждан незаконно переписывают IMEI мобильных телефонов, в нарушение закона, без их согласия собираются персональные данные, что сопровождается изъятием паспортов и переписыванием данных в отсутствие владельца паспорта", — отмечается в заявлении.

Кроме того, в штабе сообщили, что "12 марта полиция на блокпостах в Луганской области вообще отказалась отпускать на ротацию участников блокады".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны.