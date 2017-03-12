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    Общество

    Полиция в Сумах отпустила участника акции против "Сбербанка"

    (обновлено: )5811
    Патрульный Игорь Ильяшенко пояснил, что акция протеста против работы российского "Сбербанка" в Украине считается административным правонарушением по статье "хулиганство".
    Акция против Сбербанка в Сумах
    Радио Свобода

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 11 марта, в Сумах после акции протеста против работы российского "Сбербанка" в Украине полиция задержала одного из участников, но после предоставления им в отделении объяснения мужчину отпустили. Об этом сообщает Радио Свобода.

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    Патрульный Игорь Ильяшенко пояснил, что такая акция считается административным правонарушением по статье "хулиганство".

    Напомним, что в субботу четверо активистов общественной организации "Традиция и порядок" обклеили здание, где находится офис "Сбербанка" в Сумах, листовками, разлили красную жидкость возле входа в банк и наклеили плакат "Долой российское из Украины" на входную дверь офиса.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти изучают юридические основания для введения санкций в отношении "дочки" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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