Полиция в Сумах отпустила участника акции против "Сбербанка"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 11 марта, в Сумах после акции протеста против работы российского "Сбербанка" в Украине полиция задержала одного из участников, но после предоставления им в отделении объяснения мужчину отпустили. Об этом сообщает Радио Свобода.

Патрульный Игорь Ильяшенко пояснил, что такая акция считается административным правонарушением по статье "хулиганство".

Напомним, что в субботу четверо активистов общественной организации "Традиция и порядок" обклеили здание, где находится офис "Сбербанка" в Сумах, листовками, разлили красную жидкость возле входа в банк и наклеили плакат "Долой российское из Украины" на входную дверь офиса.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти изучают юридические основания для введения санкций в отношении "дочки" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.