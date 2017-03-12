КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Полиция Луганской области перешла на усиленный вариант несения службы из-за увеличения огневой активности, сообщила пресс-секретарь Луганской полиции Татьяна Погукай на странице в Facebook.

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"С 9.00 11 марта 2017 личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы. Такое решение связано с осложнением ситуации на подконтрольной украинской власти территории Луганской области", – написала она.

По ее словам, усиленный вариант несения службы луганских правоохранителей также обусловлен усилением огневой активности со стороны ополченцев, с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Она также отметила, что из оперативных источников получена информация о вероятности проникновения на территорию области диверсионно-разведывательных групп ополченцев.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.