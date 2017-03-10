За преступления против активистов Майдана задержаны еще два человека

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В рамках расследования уголовного производства о противодействии акциям активистов Евромайдана в центре Киева задержаны и взяты под стражу два человека, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что задержанные уведомлены о подозрении в препятствовании проведению акций протеста и участии в совершении в ночь на 19 февраля 2014 года группой лиц из хулиганских побуждений умышленного убийства.

Также отмечается, что в ходе расследования получены доказательства координации этими лицами действий других участников преступлений и участия в финансировании ими таких действий.

Кроме того, одному из задержанных инкриминируется также причастность к похищению и пыткам человека, совершенному 21 января 2014 года в составе организации "Оплот".

"Печерским районным судом г. Киева обеспечено рассмотрение внесенных прокурором ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемым в разумные сроки, приняты во внимание доказанные прокурором риски, по результатам чего приняты законные и обоснованные решения – о содержании подозреваемых под стражей", — отметили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в отношении организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается, добавили в ГПУ.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович призвал мировых лидеров создать спецкомиссию Совета Европы для мониторинга расследования преступлений на акциях протеста в ходе Евромайдана.